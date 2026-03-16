Politie toont camerabeelden 2 verdachten aanslag Joodse school Amsterdam

De politie heeft vandaag camerabeelden gedeeld van de twee verdachten van een aanslag op een Joodse school aan de Zeelandstraat in Amsterdam-Zuid in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 maart. 'We beschikken over camerabeelden van de verdachten en verzoeken iedereen die hen herkent zich direct te melden', zo meldt de politie maandag.

Motorscooter

Die nacht komen rond 03:45 uur twee verdachten aanrijden op een motorscooter. Beide verdachten stappen af en plaatsen het explosief tegen de buitenmuur van de school. Daarna stappen ze weer op de motorscooter en rijden weg in de richting van de Van Nijenrodeweg. Door snel optreden van politie en brandweer bleef de materiële schade beperkt.

Camerabeelden

'We beschikken over camerabeelden waarop de twee verdachten te zien zijn. Herkent u één van de verdachten, de motorscooter of andere details? Neem dan direct contact op met het onderzoeksteam van de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

Explosie aan Strawinskylaan Amsterdam

De Amsterdamse driehoek — gemeente, openbaar ministerie en politie — beschouwt dit als een gerichte aanslag op de Joodse gemeenschap en neemt dit zeer hoog op. De politie werkt nauw samen met landelijke veiligheidsdiensten en staat in nauw contact met de Joodse gemeenschap. Naar aanleiding van eerdere incidenten in Luik en Rotterdam was de beveiliging van Joodse scholen en instellingen in Amsterdam al opgeschroefd. Er wordt ook onderzocht of er een verband bestaat met de explosie bij een synagoge in Rotterdam en de explosie aan de Strawinskylaan in Amsterdam in de nacht van zondag 15 op maandag 16 maart rond 00:55 uur.

TGO

Forensische Opsporing en het Team Grootschalige Opsporing (TGO) doen in samenwerking met de districtsrecherche Zuid onderzoek. Wijkagenten zijn alert en zoeken actief verbinding met buurtbewoners en betrokkenen.

Klik op onderstaande links voor de beelden:

