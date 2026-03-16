Doorbraak in onderzoek naar moord Peter R. de Vries

Er is een belangrijke doorbraak in de zaak rond de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Volgens het Parool is met de aanhouding van de 34-jarige Nederlandse Ismail M. een belangrijke schakel opgepakt in de organisatie rondom de 48-jarig Ridouan T.

De arrestatie van M. zou afgelopen herfst hebben plaatsgevonden in Marokko nadat de Nederlander politie informatie had doorgespeeld aan hun Marokkaanse collega’s. De verdenking tegen M. zou zijn voorgekomen uit onderzoek in een versleutelde telefoon. Hier zouden volgens de krant foto’s van Peter R. de Vries hebben gestaan.

Tevens is vast komen de staan dat M. regelmatig contact had met Krystian M. die in hoger beroep is veroordeeld tot 26 jaar en een maand cel voor zijn betrokkenheid bij de moord op de misdaadverslaggever. Ook met Delano G., de schutter bij de moord, zou M. regelmatig contact hebben gehad.

Justitie gaat er vanuit dat hij de uitvoerders heeft doorgegeven wie hun doelwit was.