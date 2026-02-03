Code oranje voor spekgladde wegen

Vandaag kans op verraderlijke gladheid. Vooral in het noorden, mogelijk ook elders. Tot 10 uur zijn er geen waarschuwingen van kracht.

Vandaag is er in het hele land kans op gladheid door ijzel. Deze situatie is in het midden en zuiden nog onzeker, maar kan wel plaatselijk voor verraderlijk gladde wegen zorgen.

Later in de avond, in de nacht naar woensdag en woensdagochtend is er in het noorden en noordoosten op veel plaatsen verraderlijke gladheid door ijzel. Hierdoor is er op veel plaatsen kans op ongelukken door gladde wegen, fietspaden, voetpaden en bruggen. Hiervoor is code oranje van kracht van vanavond 22:00 tot woensdagochtend 10:00 uur.

De gladheid in het noorden houdt tot woensdag in de ochtend aan.