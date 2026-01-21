Vanaf donderdag kouder, noordoosten grote kans op schaatsen

Vanaf donderdag krijgt het noordoosten met steeds koudere lucht te maken. Overdag is het maximaal 1 of 2 graden en tijdens de nachten vriest het licht tot matig. Hiervoor moet het wel breed opklaren. Door een aantal dagen met lichte tot matige vorst kan in het noorden vanaf het weekend mogelijk worden geschaatst. In het midden en zuiden is het volgens Weeronline minder koud en is de kans op schaatspret stukken kleiner.

Noordoosten grootste kansen op schaatspret

Omdat de watertemperatuur momenteel nog laag is kan er makkelijk ijs worden gevormd, maar de wind kan ook een spelbreker zijn. De oostenwind neemt namelijk toe naar matig en in de open gebieden soms vrij krachtig, 4 of 5 Bft. Hierdoor komt het water in beweging, waardoor ijsvorming een stuk lastiger wordt.

De kans op grootschalige schaatspret is dus klein, maar op een ondergelopen weiland of op een opgespoten baantje kan begin volgende week zeker worden geschaatst. Hierboven is de ijsgroeidiagram voor het noordoosten van het land te zien. Deze diagram laat voor het noordoosten van het land een ijsdikte van ongeveer 4 centimeter ontstaan, maar deze verwachting gaat wel gepaard met onzekerheid. Deze diagram is geldig voor een waterdiepte van 1 meter diep.

In de rest van het land is de kans op schaatsplezier beperkt. Donderdag en vrijdag ligt de temperatuur in het midden en zuiden nog tussen 3 en 8 graden. Zaterdag breidt de koude lucht ook naar het zuiden uit, waardoor de temperatuur ook in de zuidelijke provincies zakt naar 1 of 2 graden boven nul. In de nachten kan het een graadje vriezen, maar dit zal zeer waarschijnlijk niet voldoende zijn voor het creëren van mooie een ijsvloer.