1 miljoen mensen voelen zich ernstig beperkt

Bijna 1 op de 3 personen van 4 jaar of ouder gaf in 2023 aan langdurig beperkt te zijn in activiteiten die mensen gewoonlijk doen: 25 procent was niet ernstig beperkt, 6 procent gaf aan ernstig beperkt te zijn. Dat betekent dat ongeveer 1 miljoen mensen aangeven ernstig beperkt te zijn. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête, een jaarlijks onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De Gezondheidsenquête is een onderzoek naar de gezondheid van personen in particuliere huishoudens. In 2023 zei 30 procent van de deelnemers beperkt te zijn in activiteiten die volwassen mensen en kinderen gewoonlijk doen, door problemen met hun gezondheid sinds zes maanden of langer. Dit zijn 5,1 miljoen mensen. Van deze groep zegt 1 miljoen mensen ernstig beperkt te zijn. De andere mensen zijn wel beperkt, maar niet ernstig. Ouderen zeggen naar verhouding vaker langdurig beperkt te zijn. Van de 65-plussers is 52 procent beperkt, tegen 24 procent van de 4 tot 65-jarigen. Het aandeel mensen met een beperking is de afgelopen 9 jaar toegenomen, maar het aandeel dat aangeeft ernstig beperkt te zijn is stabiel gebleven.

1 op de 6 mensen met beperking krijgt Wmo-ondersteuning

Mensen met een langdurige beperking gebruiken vaker hulp en ondersteuning door gemeenten. Zo kreeg in 2023 16,5 procent van de mensen met een beperking ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Van de mensen met een ernstige beperking krijgt 39,7 procent Wmo-ondersteuning. Dit is vaak hulp in het huishouden en vervoersdiensten en -voorzieningen.