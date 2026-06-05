Uitreizigster uit Geleen aangehouden op Schiphol

Een 35-jarige vrouw uit Geleen die in 2015 afreisde naar Syrië is woensdag 3 juni bij terugkeer in Nederland door de Koninklijke Marechaussee (KMar) aangehouden. Ze wordt verdacht van het voorbereiden en bevorderen van terroristische misdrijven van Islamitische Staat (IS). Vandaag verscheen ze voor de rechter-commissaris, die besloot dat ze 14 dagen vast blijft zitten.

De verdachte reisde in de zomer van 2015 vanuit Limburg naar het Syrische Raqqa, waar de terroristische organisatie IS destijds een zogenaamd ‘kalifaat’ had uitgeroepen. Daar trouwde ze met een IS-strijder. In 2019 werd de verdachte in Turkije aangehouden en berecht wegens deelname aan Islamitische staat. Van deze aanklacht werd ze door de Turkse rechter vrijgesproken. Daarom kan ze in Nederland niet meer voor ditzelfde feit berecht worden, maar wel voor het voorbereiden en bevorderen van terroristische misdrijven, gepleegd door Islamitische Staat.