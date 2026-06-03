Ondermijningsdagen Eindhoven: Kalasnikov en miljoenen aan cocaïne

Een automatisch vuurwapen, 125-zakjes harddrugs, 53 blokken cocaïne en meerdere aanhoudingen. Dat zijn een aantal in het oog-springende resultaten van de ondermijningsdagen op 27 en 28 mei in het district Eindhoven. Ook werden meerdere panden, onder andere in het buitengebied bestuursrechtelijk gecontroleerd. Tijdens een verkeerscontrole reden negen personen onder invloed van alcohol en/of drugs en twee personen reden met een ongeldig rijbewijs.

Miljoenen aan drugs en een Kalasjnikov (AK47) aangetroffen

Een 26-jarige drugsdealer uit Schijndel werd aangehouden in Best. Hij had een handelsvoorraad van 125-(grip)zakjes drugs bij zich. In een pand aan de Schootsestraat in Eindhoven werden er 53 blokken cocaïne aangetroffen met een straatwaarde wat loopt in de miljoenen. Twee personen zijn hierbij aangehouden. Agenten betrapten ze op heterdaad bij het inladen van de drug in een voertuig.

Tijdens een verkeerscontrole werden er naast diverse strafbare feiten een zeer gevaarlijk automatisch vuurwapen aangetroffen: een Kalasjnikov (AK47) inclusief bijbehorende munitie. Drie personen zijn hiervoor aangehouden.

In het buitengebied van Bladel werden 7 panden gecontroleerd en in het buitengebied van Reusel 5 panden. In Eindhoven ging het om 19 garageboxen en 27 panden, waaronder 20 bedrijven in de Piazza. In één van de Eindhovense panden werden illegale sigaretten aangetroffen. Strafbare feiten werden verder niet ontdekt.

Samen met onze integrale veiligheidspartners, waaronder de bestuurlijke interventieteams van de gemeente Eindhoven (BITE) en de Kempen (KIT) pakten we ondermijnende praktijken aan en haalden we informatie op. Naast de aanwezigheid van diverse specialisten vanuit de politie en de bestuurlijke interventieteams waren ook de Koninklijke Marechaussee en de Belastingdienst actief.