Auto rijdt woning binnen in Kerkrade, twee gewonden

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een auto een woning binnengereden aan de Toupsbergstraat in Kerkrade. 'De twee inzittenden van de auto zijn gewond geraakt', zo meldt de politie.

Twee gewonden

De aanrijding vond rond 1:30 uur plaats. Door de aanrijding is de woning beschadigd geraakt. Er is geen sprake van instortingsgevaar. 'De bewoners van het pand zijn niet gewond geraakt. De bestuurder en een inzittende van de auto zijn met letsel overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de politie.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding. Om een beter beeld te krijgen, komt de politie graag in contact met mensen die iets hebben gezien.