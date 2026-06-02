Tot 25 jaar cel geëist voor dodelijke beroving Kerkrade

Het Openbaar Ministerie Limburg (OM) eiste vandaag celstraffen van 25 en 24 jaar tegen een vader en zoon die verdacht worden van betrokkenheid bij een brute beroving op de Wiebachstraat dichtbij de Roda J.C. Ring in Kerkrade. Bij de beroving komt op 23 juni 2022 een 33-jarige man uit Zϋlpich (Duitsland) om het leven.

Die dag heeft het slachtoffer een afspraak met de twee mannen uit België. Volgens het OM proberen de twee verdachten geld uit de handen van het slachtoffer te trekken. Het slachtoffer houdt echter vast, want in zijn tas bevindt zich een enorme hoeveelheid geld. Als een van de verdachten vol gas geeft en hard wegrijdt, valt het slachtoffer.

Hij komt vervolgens met zijn hoofd onder het rechter achterwiel van de vluchtauto terecht. De man overlijdt vrijwel direct aan dodelijk hersenletsel. De verdachten laten hem ter plekke achter. “Deze gebeurtenis speelt zich af in minder dan een minuut, maar tekent de rest van de levens van de nabestaanden”, stelde de officier van justitie op zitting. “Het slachtoffer is op verschrikkelijke wijze om het leven gekomen en dat allemaal om geld. Het gemis van de nabestaanden is voor de verdachten kennelijk in geld uit te drukken: voor 100.000 euro vinden zij het geoorloofd dat je je dierbare voor altijd moet missen.”

Op de vlucht

Beide verdachten zijn op de vlucht geslagen en de vader is na maanden in Bulgarije aangehouden. Hij had zijn uiterlijk en naam veranderd. De andere verdachte, de zoon die de auto bestuurde, is nog altijd voortvluchtig. De vader heeft in de ogen van het OM er alles aan gedaan om de strafprocedure tegen hem te dwarsbomen en te vertragen. Mede hierdoor duurt de zaak inmiddels bijna vier jaar. Hij heeft zelfs een valse factuur van een hotel in Kroatië ingebracht om zichzelf een alibi te verschaffen voor de dag dat het slachtoffer om het leven kwam.

Internationaal netwerk

Uit het politieonderzoek blijkt dat deze verdachten meer en soortgelijke berovingen hebben gepleegd. Ze doen zich voor als zakenmannen van een Luxemburgse investeringsmaatschappij, die interesse hebben in onroerend goed en luxe goederen die op internet worden aangeboden. De veelal Duitse slachtoffers worden naar het zuiden van Limburg gelokt, waarbij vaak gesproken wordt over het wisselen van grote sommen cash geld. Ter plaatse worden de slachtoffers vervolgens van hun geld beroofd. Honderdduizenden euro’s, goudstaven en luxe horloges werden buitgemaakt. De verdachten zouden in de periode mei en juni 2022 in Zuid-Limburg minimaal zes vrijwel identieke strafbare feiten gepleegd hebben. Het gaat telkens om een uitvoerig en zeer professioneel opgezette geldwisseltruc of oplichtingstruc die uitmondt in een diefstal met geweld. Bij drie eerdere berovingen kwamen ook al slachtoffers ten val.

Officier van justitie: “Verschillende mensen hebben gezien wat er met het slachtoffer is gebeurd. Zij hebben gezien dat er op klaarlichte dag, terwijl ze aan het winkelen waren, speelgoed met kinderen kochten of een broodje aan het halen waren in hun lunchpauze, een auto met hoge snelheid over iemands hoofd heenrijdt en doorrijdt. Dit had een enorme impact. Alle mensen, waren volledig verbouwereerd.”

Recidive

Het recidivegevaar is volgens de officier van justitie in het geval van beide verdachten groot. “Alleen al het totale gebrek aan verantwoordelijkheid of inzicht doet het ergste vrezen. Het feit dat vader en zoon samen grove strafbare feiten plegen, stemt allesbehalve gerust. Daarnaast hebben beide verdachten zich gedurende een langere tijd bezig gehouden met strafbare feiten. Zij lieten zich niet tegenhouden. Ook niet toen er slachtoffers vielen”, zei de officier van justitie op zitting. Helaas zijn er nog altijd legio mensen die hier, net als de slachtoffers in deze zaken, in trappen. Dat maakt dat het gevaar, als deze verdachten eenmaal weer op vrije voeten zouden komen en doorgaan met deze strafbare feiten, in de ogen van het OM groot is.

Rol verdachten inwisselbaar

Uit het politieonderzoek komt ook naar voren dat de rol van elk van deze twee verdachten inwisselbaar was. Beiden spelen een rol in het voortraject en zijn bij de afspraken met de slachtoffers aanwezig. Beiden dragen bij aan de leugen die de slachtoffers op de mouw wordt gespeld. Ook in de directe uitvoering van het delict is sprake van een samenwerking. Op het moment dat de één de goederen of het geld uit de handen van de slachtoffers trekt, moet de ander direct gas geven. Dat kan niet te vroeg, want dan is er geen moment de buit weg te grissen. Dat kan ook zeker niet te laat, want dat vergroot de pakkans en/of de kans op het verliezen van de buit. Tijdens de vlucht blijven de daders steevast met elkaar optrekken. Ook als de slachtoffers ten val komen.

Strafeisen

“De feiten zijn veel geraffineerder, doordachter en professioneler opgezet dan de gemiddelde ‘normale’ straatroof. Ook is de beoogde buit vele malen hoger en dat is ook van tevoren al bekend”, aldus de officier. Het betreft volgens het OM zo’n ernstig feit, dat alleen maar kan worden volstaan met het opleggen van een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Uit een oogpunt van vergelding, maar ook ter beveiliging van de maatschappij is een lange gevangenisstraf op zijn plaats. Naast gekwalificeerde doodslag verdenkt het OM de vader ervan dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte door een valse hotelfactuur te gebruiken ter staving van zijn alibi. Gelet op de ernst en de veelheid van de strafbare feiten alsook de proceshouding, eist het OM een gevangenisstraf van 25 jaar voor de vader en 24 jaar voor de zoon. Voor beide verdachten is ook een ontnemingsvordering geëist van €498.300. Daarnaast verzocht het OM alle schadevergoedingsvorderingen van de slachtoffers toe te wijzen.

De rechter doet naar verwachting op 17 juli 2026 uitspraak in de zaak.