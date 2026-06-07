Politie pakt 3 verdachten op na explosie en brand bij woning Eindhoven

De politie heeft drie aanhoudingen verricht na een explosie eerder vannacht aan de Magnoliastraat in Eindhoven. 'Na de explosie ontstond er brand voor en in de woning', zo meldt de politie vandaag.

Bewoonster niet gewond geraakt

De bewoonster raakte niet gewond. De brand was snel onder controle. De politie doet onderzoek naar de aanleiding en toedracht van het incident.

Harde knal rond 01.30 uur

Buurtbewoners werden afgelopen nacht rond 01.30 uur gewekt door een harde knal en belden 112. Na de explosie ontstond brand in de voortuin en de hal van de woning. Niemand raakte gelukkig gewond. Terwijl de brandweer de brand onder controle bracht spraken agenten met getuigen. Zij deden buurtonderzoek en zochten camerabeelden.

Auto door getuigen gezien

Getuigen hadden na de knal een auto weg zien rijden. Agenten wisten de locatie van het voertuig te achterhalen en controleerden de inzittenden. Niet veel later werden de drie inzittenden aangehouden en de auto inbeslaggenomen. De mannen worden verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het incident. Het gaat om twee mannen (19, 24) uit Den Haag en een 20-jarige man uit Rotterdam. Zij zitten vast en worden verhoord.