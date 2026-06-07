Bestuurder negeert stopteken KMar en veroorzaakt aanrijding

De bestuurder van een auto negeerde in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 juni een stopteken van de Koninklijke Marechaussee (KMar) en wilde er vandoor gaan. Dit meldt de politie vandaag.

Botsing

'Toen hij via de berm de afrit bij Delft Zuid alsnog besloot te verlaten, raakte hij de macht over het stuur kwijt en botste met een passerende auto op de A13. De vijf inzittenden van de vluchtende auto raakten gewond en zijn vervoerd naar het ziekenhuis', aldus de politie.

Controle auto door KMar op A13

Omstreeks 00.20 uur wilde de KMAR een auto controleren op de A13 en gaf de bestuurder daarom een stopteken. De bestuurder ging er echter vandoor. Na een korte achtervolging haalde de KMAR de auto weer in en gaf de bestuurder een volgteken met de bedoeling hem hen te laten volgen de afrit Delft Zuid af.

Via de berm terug de A13 op

Op het laatste moment besloot de bestuurder er echter vandoor te gaan en reed via de berm terug de snelweg op. Hij verloor echter de macht over het stuur en kwam in botsing met een auto die op de A13 reed. Van de aangereden auto zijn de inzittenden nagekeken, maar bleek niemand gewond te zijn geraakt.

Vijf inzittende vluchtauto gewond

De vijf inzittenden van de vluchtende auto raakten echter allemaal gewond en zijn vervoerd naar verschillende ziekenhuizen. De bestuurder van deze auto, een 25-jarige Hagenaar, was vermoedelijk onder invloed van verdovende middelen. Omdat vast te stellen is van hem bloed afgenomen in het ziekenhuis.

Onderzoek

Ongevallenexperts van de afdeling Verkeer kwamen ter plaatse voor onderzoek, de weg is daarom enkele uren afgesloten geweest. Het verdere onderzoek naar de toedracht zal nog enige tijd in beslag nemen.