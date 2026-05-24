Politie pakt 27 actievoerders XR op bij spoorblokkade station Utrecht Centraal

Zaterdag blokkeerden 27 activisten van Extinction Rebellion (XR) het spoor op station Utrecht Centraal. 'In korte tijd heeft de politie in opdracht van OM de actievoerders snel van het spoor verwijderd. Alle zevenentwintig personen zijn aangehouden', zo meldt de politie vandaag.

Veiligheid

De actievoerders betraden rond 13.15 uur meerdere sporen. De veiligheid van de politiemensen, die van de reizigers en die van activisten waren de grootste prioriteit. Pas toen het sein werd gegeven dat alle treinen stilstonden, kon de politie veilig het spoor betreden. Daarna heeft de politie direct opgetreden om de actievoerders van het spoor te verwijderen en de blokkade zo snel mogelijk te doen opheffen.

Halfuur

In minder dan een half uur, rond 13.45 uur was het spoor weer volledig leeg. Alle zevenentwintig actievoerders die het spoor blokkeerden, zijn aangehouden en werden direct naar het cellencomplex overgebracht. De identiteiten van de aangehouden personen moeten nog worden vastgesteld.

Actie op het spoor is strafbaar

Eerder werd al door de driehoek aangegeven dat het blokkeren op het spoor een strafbaar feit is, bovendien is het levensgevaarlijk. Burgemeester Sharon Dijksma: “Demonstreren mag in Utrecht, maar wel binnen de kaders van de wet. Een spoorwegblokkade is géén demonstratie. Tegen de mensen die voornemens zijn het spoor op te gaan zeg ik: doe dit niet. Het is levensgevaarlijk en je zal worden aangehouden. Bovendien verstoor je daarmee een van de meest duurzame manieren van reizen.”

'Treinverkeer volledig platgelegd'

'De blokkade van de activisten heeft een grote impact op reizigers .Het treinverkeerwerd volledig platgelegd, waardoor veel reizigers gedwongen waren alternatief vervoer te gebruiken', aldus de politie.

Demonstratie

Eerder was al een sit-in om 12.30 uur aangekondigd op het station. Deze demonstratie vond plaats in de openbare ruimte in het stationsgebied, waar het demonstreren is toegestaan. Naast de zevenentwintig aanhoudingen op het spoor, is er nog één persoon aangehouden bij de verplaatsing van de sit-in rond het station. Dit gebeurde na een opstootje waarbij een klap werd uitgedeeld. Deze persoon is later weer heengezonden.