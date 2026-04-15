President Zelensky naar Nederland voor ontmoeting met koning en premier

Koning Willem-Alexander en premier Rob Jetten ontmoeten donderdagmiddag 16 april 2026, na afloop van de uitreiking van de Four Freedoms Awards in Middelburg, de president van Oekraïne, de heer Volodymyr Zelensky. Dit meldt het ministerie van algemene zaken vandaag.

Prinsenlogement Middelburg

De koning heeft in Middelburg een ontmoeting met president Zelensky in het Prinsenlogement. Aansluitend vindt het gesprek plaats met premier Jetten. Zij zullen onder meer spreken over het belang van de voortzetting van het vredesproces en het belang van voortdurende steun aan Oekraïne.

Productie drones

'Ook zullen zij stil staan bij de start van de gezamenlijke productie van drones en andere mogelijkheden voor industriële samenwerking tussen onze landen', aldus het ministerie.

International Four Freedoms Award

President Zelensky is in Middelburg aanwezig om de International Four Freedoms Award in ontvangst te nemen, die dit jaar aan hem en het Oekraïense volk is toegekend, “als erkenning voor hun moedige strijd voor onze vrijheid en democratie onder uitzonderlijk zware omstandigheden”. Het betreft een prestigieuze mensenrechtenprijs die wordt uitgereikt aan personen of organisaties die zich inzetten voor de vier fundamentele vrijheden, zoals geformuleerd door Franklin D. Roosevelt in 1941. Deze vrijheden omvatten meningsuiting, godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van angst.