Man (32) aangehouden in zaak mishandeling buschauffeur RET

De politie heeft woensdag 15 april een verdachte aangehouden in de zaak rond de dubbele mishandeling van een buschauffeur van de RET in Rotterdam. 'Het gaat om een 32-jarige man uit Rotterdam', zo meldt de politie vandaag.

Buschauffeur mishandeld

Afgelopen vrijdag 10 april werd een buschauffeur van de RET mishandeld in zijn bus in Rotterdam-Overschie. Diezelfde buschauffeur werd eerder namelijk op zaterdag 7 maart ook mishandeld tijdens zijn dienst.

Zelfde verdachte

De politie ging er na onderzoek vanuit dat beide mishandelingen zijn gepleegd door dezelfde verdachte en is op zoek gegaan naar deze man die vandaag dus is aangehouden.

Mishandeling 7 maart

Op zaterdag 7 maart stapt de verdachte rond 16:00 uur in bij halte Abtsweg in de wijk Overschie. Zijn pas om in te checken werkt niet, waarop de buschauffeur er iets van zegt en de man verzoekt om uit te stappen. De verdachte heeft hier geen boodschap aan. Hij wordt agressief en begint te schelden. Uiteindelijk krijgt de buschauffeur een klap, vlak voordat de verdachte uitstapt bij halte Kleinpolderplein. De buschauffeur is ontzettend geschrokken van de klap en heeft erg veel pijn aan zijn linkeroog. Ook ziet hij even wazig.

Mishandeling 10 april

Op vrijdag 10 april is dezelfde buschauffeur opnieuw slachtoffer van deze verdachte. Het incident vindt rond 15:00 uur plaats in een rijdende bus. Bij de halte Kleinpolderplein stapt de man de bus in. De buschauffeur herkent verdachte van de eerdere mishandeling en wil dat doorgeven aan zijn collega’s bij de centrale. Hierop slaat de verdachte de buschauffeur meerdere keren. Na het incident stapt de verdachte uit bij de Abraham van Stolkweg en vlucht richting de Horvathbrug.