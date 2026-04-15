OM eist levenslang tegen sleutelfiguur rond liquidatie 5 personen

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een levenslange gevangenisstraf tegen een 46-jarige man. 'De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding en uitvoering van vijf liquidaties en een poging liquidatie, gepleegd tussen 2011 en 2014', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

Vijf liquidaties

Tussen 2011 en 2014 worden vijf mannen geliquideerd in Houten, Amersfoort en Steenbergen. 'Ondanks langdurig onderzoek blijven deze misdrijven jarenlang onopgelost. Totdat de politie eind 2023 op informatie uit versleutelde telefoons stuit en een nieuw onderzoek start naar deze levensdelicten. Het onderzoek, genaamd Lucifer, leidt de politie naar de 46-jarige verdachte', aldus het OM. Hij zit op dat moment een straf uit voor o.a. zijn deelname aan een criminele organisatie die zich bezighield met voorbereidingshandelingen voor moord en wapenhandel.

Sleutelfiguur

Het OM acht bewezen dat de verdachte de hiervoor genoemde strafbare feiten samen met anderen heeft gepleegd. Het bewijs voor deze feiten wordt gevormd door een geheel aan onderzoeksbevindingen, waaronder DNA op twee hulzen die op een plaats delict zijn gevonden, de administratie die werd bijgehouden van de activiteiten van de organisatie waar verdachte toebehoorde, camerabeelden en opgevraagde data van telecom- en bakengegevens.

Voorverkenningen

Volgens het OM heeft de verdachte een sleutelrol gehad bij de voorbereiding en de uitvoering van de liquidaties. Uit onderzoek blijkt dat de verdachte heeft deelgenomen aan voorverkenningen van de latere slachtoffers dan wel deze heeft gefaciliteerd. Zo plaatsen o.a. GPS-trackers, voertuigen, camerabeelden en TomTom-gegevens de verdachte op verschillende plekken waar de slachtoffers vaak kwamen. Ook zou hij betrokken zijn bij het regelen van gestolen kentekenplaten voor vluchtvoertuigen en wordt zijn DNA later teruggevonden op meerdere plaatsen delict.

Gewetenloos

Volgens het OM heeft de verdachte met zijn gewetenloze handelen laten zien dat hij nauwelijks waarde toekende aan mensenlevens en feitelijk maar één doel voor ogen had: zijn positie binnen de organisatie in stand houden en versterken. Bij het bepalen van de strafeis weegt het OM mee dat de verdachte zijn betrokkenheid bij deze levensdelicten blijft ontkennen. Alles meewegend eist het OM een levenslange gevangenisstraf tegen de verdachte.

De rechtbank maakt later bekend wanneer de uitspraak zal volgen.