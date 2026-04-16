donderdag, 16. april 2026 - 20:28 Update: 16-04-2026 20:30
Vrouw overleden bij steekincident in woning in Hoofddorp
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Hoofddorp
Woensdagavond 15 april heeft in een woning aan de Liesbos in Hoofddorp een steekincident plaatsgevonden. 'Een vrouw is daarbij om het leven gekomen. Een 34-jarige man uit Hoofddorp is aangehouden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd', zo meldt de politie vandaag.
Man (34) aangehouden
Rond 21.40 uur krijgt de politie een melding een verdachte situatie aan de Liesbos. 'De politie gaat direct ter plaatse en houdt in de buurt van de woning de 34-jarige man aan. In de woning treft de politie de overleden vrouw', aldus de politie.
Categorie
Provincie
Blik op 112