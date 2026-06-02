Avontuurlijke Toyota bZ4X Touring vanaf dit weekend bij de Toyota-dealer

De Toyota bZ4X Touring maakt zijn belofte waar als een auto die praktisch is voor gezinsuitstapjes en outdooravonturen dankzij zijn vergrote laadruimte.

Vanaf de C-stijl is de lengte van de auto met 140 mm toegenomen ten opzichte van de bZ4X: ruimte die speciaal is gereserveerd voor meer bagage, sportuitrusting, kampeerspullen of een kinderwagen.

Met de achterbankleuning omhoog is 669 liter beschikbaar – dat betekent 48% meer capaciteit dan in de bZ4X en een van de grootste laadruimtes in het segment van dit model. Klap de 60:40 achterbankleuning neer en er is maximaal 1.718 liter beschikbaar.