Drugs verstopt in postpakketten met kabels

De politie heeft op dinsdag 2 juni een 32-jarige man uit Culemborg aangehouden. De man wordt verdacht van het versturen van pakketten met drugs vanuit Nederland naar het buitenland.

Het Post Interventieteam van de politie deed onderzoek nadat er meerdere pakketten in beslag werden genomen met onder andere ketamine en mdma. De drugs zaten verstopt in pakketten met kabels en kabelhaspels. Zo werd onder meer een pakket met acht kilo mdma onderschept dat onderweg was naar Algerije. Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van het Landelijk Parket. De verdachte wordt op vrijdag 5 juni voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Drugs per post

Criminelen gebruiken legale post- en pakketdiensten voor het versturen van illegale goederen, zoals drugs. Het Post Interventieteam van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties gaat misbruik van de legale poststromen onder andere tegen door opsporingsonderzoek in te stellen naar de criminele samenwerkingsverbanden die deze drugspakketten versturen.