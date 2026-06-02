Zeven aanhoudingen drugshandel en transport in het buitenland onderschept

Op woensdag 27 mei zijn zeven verdachten aangehouden op verdenking van onder andere handel in harddrugs. Daarnaast zijn negen locaties in Tiel, Beneden-Leeuwen, Landgraaf, Uithoorn, Hendrik-Ido-Ambacht en Alphen aan den Rijn doorzocht.

Door informatie uit het onderzoek is afgelopen weekend een groot drugstransport in het buitenland onderschept. De acties zijn onderdeel van een langlopend onderzoek van politie Oost-Nederland.



De zeven aangehouden verdachten worden verdacht van betrokkenheid bij drugshandel, drugsbezit en wapenbezit en zijn vrijdag voorgeleid aan de Rechter-Commissaris. Zij blijven nog in voorlopige hechtenis. Ze zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Daarom delen we geen aanvullende personalia.

Drugstransport onderschept

Door informatie uit het onderzoek kreeg de politie zicht op een groot drugstransport van Nederland naar het buitenland. Hierbij zijn nog eens zes verdachten aangehouden in samenwerking met de politie aldaar. In het belang van het onderzoek wordt hier vooralsnog niet meer informatie over gedeeld.

Inbeslagnames

Als onderdeel van het onderzoek zijn woensdag 27 mei eveneens locaties binnen en buiten de eenheid Oost-Nederland doorzocht. Het gaat om drie woningen en een bedrijfslocatie in Tiel. En een woning in Beneden-Leeuwen, Landgraaf, Uithoorn, Hendrik-Ido-Ambacht en Alphen aan den Rijn. Bij de doorzoekingen zijn drugs, wapens en contant geld aangetroffen en in beslag genomen. Daarnaast zijn digitale gegevensdragers in beslag genomen voor vervolgonderzoek.