XPENG Robotaxi: eerste productiemodel rolt officieel van de band

Het is voor het eerst in China dat een autofabrikant erin slaagt een Robotaxi op grote schaal te produceren via een volledig intern ontwikkeld end-to-end-platform.

Een primeur voor China

De nieuw onthulde Robotaxi is gebaseerd op het XPENG GX-platform en is China's eerste productieklare Robotaxi die volledig met eigen technologie is ontwikkeld volgens de normen voor autonoom rijden op niveau L4. Dankzij vier zelfontwikkelde XPENG Turing AI-chips beschikt het voertuig over een toonaangevende rekenkracht van 3.000 TOPS, bedoeld voor het realtime verwerken van verkeerssituaties en deze om te zetten in beslissingen tijdens het rijden.