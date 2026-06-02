Mishandeling cameraman op Utrecht centraal

In Utrecht werd zaterdag 23 mei een cameraman mishandeld bij een demonstratie. Dit gebeurde op station Utrecht Centraal. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

De cameraman kwam rond 11 uur aan op het station Utrecht centraal, samen met een verslaggever. Zij deden daar samen verslag van de demonstratie. Op het moment dat zij probeerden om een aanhouding van de politie te filmen, werd de cameraman opeens hard geslagen op zijn hoofd. Hierdoor viel de cameraman op de grond.

De sfeer sloeg op dat moment om. Daardoor moest de politie de verslaggever en cameraman beschermen tegen de omstanders. De politie heeft geprobeerd om de verdachte gelijk op te pakken, maar door de onrust op dat moment is dit niet gelukt.

Camerabeelden gezocht

De politie doet onderzoek naar deze mishandeling en is op zoek naar de verdachte. Heb jij camerabeelden van de mishandeling? Of weet jij meer over de verdachte? Neem contact met ons op via onderstaande knoppen.