OM eist vijftien jaar cel tegen twee mannen verdacht van poging liquidatie in Zeeheldenbuurt

De officier van justitie heeft vandaag een onvoorwaardelijke celstraf van vijftien jaar geëist tegen twee mannen van inmiddels 23 en 26 jaar uit Almere. De mannen worden ervan verdacht op 17 september 2025 getracht te hebben in de Amsterdamse Zeeheldenbuurt een 57-jarige man om het leven te brengen.

De 26-jarige man wordt er daarnaast van verdacht in november 2025 een woning in Oss te hebben beschoten en de 23-jarige verdachte wordt daarnaast verdacht van het medeplegen van het veroorzaken van een explosie in april 2025 bij een pand in Amsterdam-Zuidoost.

Het slachtoffer van de poging liquidatie liep op 17 september rond 19.00 uur naar zijn auto nadat hij zijn winkel had afgesloten toen hij op de hoek van het Barentzplein en de Bokkinghangen van dichtbij werd beschoten. Het wapen weigerde eerst twee keer, wat het slachtoffer de gelegenheid bood om weg te rennen. Tegelijkertijd vond er bij de woning van het slachtoffer een explosie plaats en een paar dagen later kreeg hij een kogelbrief bezorgd met de tekst: dief je gaat eraan.

Voorverkenning

De beide verdachten konden dankzij goed recherchewerk op respectievelijk 25 november en 9 december 2025 worden aangehouden. Tijdens haar requisitoir heeft de officier een door het rechercheteam gemaakte compilatie getoond. Het politieonderzoek aan de telefoon van verdachten heeft duidelijk gemaakt dat de 26-jarige verdachte al op 6 september een voorverkenning heeft gehouden in de omgeving van de winkel van het slachtoffer. Ook lieten chatberichten duidelijk zien dat de man de opdracht voor de liquidatie had aangenomen. Tien dagen later, op 16 september, volgde er een gezamenlijke voorverkenning door de beide verdachten.

17 september

Aan de hand van de telefoongegevens heeft de recherche ook de routes van beide verdachten op 17 september in kaart kunnen brengen. De camerabeelden laten zien dat de schutter doelbewust naar het slachtoffer is gefietst, hem heeft opgewacht en zodra hij hem zag heeft beschoten en weer is teruggefietst. De officier tijdens de zitting: “De verdachten hebben zich willens en wetens blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat het slachtoffer zou komen te overlijden. Dat het wapen weigerde en het slachtoffer weg kon rennen, maakt niet dat geen sprake zou zijn van een poging moord. De schutter heeft op het moment dat het slachtoffer wegrende rücksichtslos doch gericht op het lichaam van het slachtoffer geschoten. Dat het slachtoffer daarbij in het been is geraakt en niet dodelijk, is niet dankzij de schutter maar puur geluk voor het slachtoffer.”

Andere feiten

Gedurende het onderzoek kwam daar voor beide verdachten een verdenking van nieuwe feiten bij. De 26-jarige man wordt verdacht van het schieten op een deur van een woning in Oss en de 23-jarige man wordt verdacht van het medeplegen van het veroorzaken van een explosie. De officier van justitie vandaag in haar requisitoir: “Voor beide verdachten geldt dat zij diep in het criminele circuit zitten. Dat zij zich in laten huren om, voor zover het lijkt, gewetenloos delicten te plegen om andermans ruzies uit te vechten. Uit de telefoons van beide verdachten rollen gesprekken met medeverdachten over andere strafbare feiten en vele foto’s van vuurwapens. Uit het feitenonderzoek zelf volgt de strakke voorbereiding, de samenwerking en de harde gewetenloze kant van beide verdachten.”