Aanhouding in onderzoek naar vermissing Marc Jaskulski

De recherche heeft in het onderzoek naar de verdwijning van Marc Jaskulski maandag 15 juni een 42-jarige verdachte aangehouden. Deze man wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning van de destijds 36-jarige Marc uit Dronten.

Vermissing sinds april 2024

Sinds 15 april 2024 is Marc Jaskulski vermist. Hij vertrok die maandag op de fiets vanaf zijn woning aan de Lancasterdreef in Dronten en keerde niet meer terug. Marc had gehoorproblemen en droeg twee gehoorapparaten. Daarnaast was hij nierpatiënt en gebruikte hij dagelijks medicijnen. Toen zijn ouders geen contact meer met hem konden krijgen en zijn medicatie nog thuis bleek te liggen, werd alarm geslagen. Uit het daarop volgende onderzoek is gebleken dat Marc op maandagmiddag 15 april 2024 rond 14.15 uur voor het laatst werd vastgelegd door een camera aan de Langstraat in Dronten.

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat Marc zich die middag vermoedelijk naar het Roggebotzand heeft verplaatst. Bij de inwoners van Dronten ook wel bekend als het Roggebotsebos. Zijn telefoon gaf daar voor het laatst een signaal af. In de maanden na zijn verdwijning heeft de recherche uitgebreid onderzoek gedaan, waaronder meerdere zoekacties in het Roggebotsebos en omliggende wateren. In juli 2024 werd zijn Gazelle-fiets aangetroffen in het water bij de Drontermeerdijk.

Het rechercheteam heeft vastgesteld dat Marc kort voor zijn verdwijning een afspraak had via datingapp Grindr bij een ontmoetingsplek in het Roggebotsebos. Op basis van de onderzoeksresultaten gaat de recherche ervan uit dat Marc slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Verdachte aangehouden

De aangehouden verdachte, een 42-jarige man, zit vast en wordt verhoord. Vanwege het lopende onderzoek doet de politie op dit moment geen verdere mededelingen over de verdachte of de omstandigheden van de aanhouding.

Onderzoek gaat door

Het onderzoek naar de verdwijning van Marc Jaskulski is nog niet afgerond. De recherche sluit verdere aanhoudingen niet uit en blijft onderzoek doen naar wat zich op 15 april 2024 heeft afgespeeld. Mensen die beschikken over informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek worden verzocht contact op te nemen met de politie. Het Openbaar Ministerie heeft eerder een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de opheldering van dit misdrijf. Deze beloning blijft van kracht.