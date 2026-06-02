Onderzoek naar nepagenten leidt tot aanhouding in Spanje

De Spaanse politie heeft op 9 mei een 20-jarige man uit Hoofddorp aangehouden. Tegen de man was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd vanwege een lopend politieonderzoek in Oost-Nederland. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere oplichtingszaken met nepagenten.

Het onderzoek kwam op gang nadat een ouder echtpaar uit Putten op vrijdagavond 18 april 2025 slachtoffer werd van nepagenten. De man des huizes werd laat in de avond gebeld door een zogenaamde agent. Volgens de beller waren er inbrekers aangehouden, maar was een deel van de groep nog voortvluchtig. In een aangetroffen boekje zou het adres van het echtpaar zijn gevonden. Er moest snel gehandeld worden, voordat de nog niet aangehouden inbrekers bij het echtpaar zouden toeslaan.



Het verhaal bleek een groot verzinsel, zoals we als echte politie helaas vaker zien. Door de geraffineerde werkwijze van criminelen en de druk die wordt opgevoerd, is het niet vreemd dat mensen hier toch in meegaan. De impact op slachtoffers is enorm.

Een zogenaamde collega van de ‘agent’ aan de telefoon wist met een afgesproken codewoord bij het echtpaar binnen te komen. Hij vertelde dat waardevolle spullen tijdelijk in een kluis van de politie moesten worden veiliggesteld. Het ging onder meer om contant geld en sieraden. Toen het slachtoffer vlak voor vertrek van de nepagent argwaan kreeg, ontstond een schermutseling. De man op leeftijd werd geslagen en bedreigd, waarna de oplichter er met de buit vandoor ging.

Naast Putten meer zaken



Sindsdien loopt het onderzoek, dat uiteindelijk heeft geleid tot de aanhouding van de 20-jarige verdachte. Omdat het vermoeden bestond dat hij niet meer in Nederland verbleef, werd een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Dat leidde begin mei van dit jaar tot succes in Spanje.

De man wordt verdacht van diefstal met geweld. Daarnaast wordt onderzocht of hij betrokken is geweest bij andere, soortgelijke zaken. Die incidenten vonden allemaal in april 2025 plaats. Naast Putten in Wassenaar, Ede, Holten, Burgum, Goes, Arnhem, Heino en Zwolle.

De verdachte is op 28 mei door Spanje overgeleverd aan Nederland. Op dinsdag 2 juni is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. De man blijft nog veertien dagen langer vastzitten. Het onderzoek wordt ondertussen voortgezet.