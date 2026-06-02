Zes mannen aangehouden op verdenking van witwassen van 38 miljoen euro

Op dinsdag 19 mei zijn tijdens een actiedag van de politie zes mannen uit Amsterdam in leeftijd variërend van 25 tot 41 jaar aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro.

Gisteren heeft de Raadkamer van de Amsterdamse rechtbank het voorarrest van de hoofdverdachte met negentig dagen verlengd. De vijf andere verdachten zitten tenminste nog twee weken vast.

De aanhoudingen worden nu pas gemeld omdat de verdachten tot gisteren in beperkingen hebben gezeten wat inhoudt dat de verdachten dan met niemand behalve met hun advocaat contact mogen hebben. Politie en OM zijn dan ook altijd terughoudend met het geven van informatie.

Boekhouder

Het onderzoek, dat is gestart in de zomer van 2024, richtte zich onder meer op een boekhouder die behalve van witwassen ook verdacht wordt van valsheid in geschrifte en het deelnemen aan een criminele organisatie. Deze boekhouder is een van de zes aangehouden verdachten. Juist van een boekhouder mag integer gedrag verwacht worden. De zes aangehouden mannen worden ervan verdacht betrokken te zijn bij het witwassen van geld dat door fraude met subsidies en zorggeld maar ook met handel in verdovende middelen is verkregen.

Bankpassen, dure horloges en voertuigen in beslag genomen

Het witwassen zou zijn gebeurd door facturen te vervalsen. In de wirwar van overboekingen en schuivende bedragen werd een verzameling spookbedrijven opgetuigd om de herkomst van de geldbedragen te verhullen. Op basis van de nu bekende gegevens wordt vermoed dat minstens 38 miljoen euro op deze manier is witgewassen. Bij de aanhoudingen werden naast grote sommen contant geld ook tientallen bankpassen, dure horloges en voertuigen in beslag genomen.

Het onderzoek loopt nog en de politie sluit meerdere aanhoudingen in deze zaak niet uit. In dit onderzoek wordt samengewerkt door politie Amsterdam, de FIOD, het Functioneel Parket en het Openbaar Ministerie Amsterdam.

Wat is witwassen?

Witwassen is het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Het gaat om geld afkomstig uit criminele activiteiten zoals drugshandel, mensenhandel, diefstal, sociale en fiscale fraude. Witwassen valt onder ondermijning, waardoor bovenwereld en onderwereld met elkaar verweven raken. Ondermijning is een probleem waardoor de maatschappij wordt verzwakt en uiteindelijk zelfs kan worden ontregeld.