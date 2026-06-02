Brandstichting – Blokdijk – Wijdenes

De politie doet onderzoek naar een brand bij een horecagelegenheid aan de Blokdijk in Wijdenes. De melding van de brand kwam dinsdagochtend 2 juni rond 03.00 uur binnen. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te blussen.

Bij de brand raakte niemand gewond. Achter het pand stonden twee paarden op stal, deze zijn in veiligheid gebracht. De schade aan het pand is aanzienlijk. Op het pand zijn meerdere racistische bekladdingen aangetroffen. De recherche onderzoekt of er een racistisch motief ten grondslag ligt aan de brandstichting.

Heeft u informatie?

Om te onderzoeken wat er precies is gebeurd, komen wij graag in contact met mensen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Blokdijk in Wijdenes in de nacht van maandag 1 op dinsdag 2 juni rond 03.00 uur. Heeft u verdachte personen, voertuigen of andere opvallende situaties gezien? Beschikt u over camerabeelden, zoals dashcambeelden, deurbelcamera’s of beveiligingsbeelden uit de omgeving? Ook beelden waarop mogelijk iets kleins te zien is, kunnen van belang zijn voor het onderzoek.

