Veroordeling voor poging tot moord in tbs-kliniek

De rechtbank veroordeelt een 39-jarige man voor een poging tot moord op een medepatiënt in de tbs-kliniek. 'De rechtbank acht de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar voor dit feit. Omdat de verdachte al behandeld wordt in het kader van tbs met dwangverpleging, legt de rechtbank geen nieuwe maatregel op. De verdachte moet het slachtoffer wel een schadevergoeding van € 15.000 betalen', zo meldt de rechtbank Noord-Nederland vandaag.

Poging tot moord met scherf van bord

Op 6 april 2025 heeft de verdachte een medepatiënt uit de tbs-kliniek geprobeerd te doden door hem met een scherf van een bord in zijn hals en zijn gezicht te steken. Dat de verdachte dit zou hebben gedaan met een terroristisch oogmerk, vindt de rechtbank niet bewezen.

Ontoerekeningsvatbaarheid

De deskundigen hebben vastgesteld dat de verdachte lijdt aan schizofrenie en dat hij ten tijde van het feit psychotisch was. De verdachte hoorde stemmen die hem de opdracht gaven om de medepatiënt te doden. Volgens de deskundigen heeft de psychische stoornis zijn handelen volledig gestuurd waardoor hij volledig ontoerekeningsvatbaar was.

Ontslagen van alle rechtsvervolging

De rechtbank neemt dit advies over. Dat betekent dat de verdachte niet strafbaar is en dat hij wordt ontslagen van alle rechtsvervolging. De rechtbank kan in deze situatie geen straf opleggen. Wel is het mogelijk om een maatregel op te leggen. De deskundigen adviseren om de behandeling van de verdachte binnen de huidige tbs-maatregel voort te zetten. De rechtbank sluit zich aan bij het advies van de deskundigen en legt dus geen nieuwe tbs-maatregel op.

Schadevergoeding

Het slachtoffer heeft een verzoek ingediend tot schadevergoeding. De rechtbank heeft bepaald dat de verdachte €15.000 moet betalen aan het slachtoffer.