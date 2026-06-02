OM eist hogere straffen en 4x levenslang in hoger beroep Marengo

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep hogere straffen geëist tegen tien van de verdachten in onderzoek Marengo dan eerder opgelegd door de rechtbank. Dit meldt het OM vandaag,

'Onmisbare schakel'

'Het OM vindt dat niet alleen de opdrachtgever, de coördinator en de schutter maar ook de chauffeur, de wapenleverancier en de spotter, een onmisbare schakel vormen in de uitvoering van de verschillende moorden', aldus het OM. “Het is niet terecht dat sommige verdachten in het Marengo proces zich verschuilen achter de stelling dat ze maar ‘een kleine speler’ in het geheel zijn. Elke verdachte in een criminele organisatie is onderdeel van een essentiële schakel in de keten die de organisatie vormt”, aldus de advocaat-generaal (officier van justitie in hoger beroep).

Reden hoger beroep

In 10 zaken heeft het OM hoger beroep ingesteld. In deze zaken vindt het OM de door de rechtbank opgelegde straffen te laag. Daarnaast is door een aantal verdachten hoger beroep ingesteld. In totaal draait het in het hoger beroep om 14 verdachten inclusief Ridouan T. Het hof gaat een oordeel vellen over moorden, poging tot moord en het vormen van een criminele organisatie van 2015 tot 2017. In februari 2024 deed rechtbank Amsterdam uitspraak in het megaproces waarbij drie verdachten, waaronder twee hoofdverdachten, levenslang kregen opgelegd. De rest van de verdachten kreeg celstraffen tot ruim 29 jaar.

Strafzaak Ridouan T.

In het requisitoir van afgelopen dagen is niet ingegaan op de zaak tegen Ridouan T. De recente ontwikkelingen in de zaak van deze verdachte zijn daar de reden van. Op vrijdag 12 juni 2026 zal het hof over de voortgang van zijn zaak beslissen.

De kroongetuige

Het OM acht, net als de rechtbank, de verklaring van de kroongetuige betrouwbaar en bruikbaar voor het bewijs.

Vier keer levenslang

Het OM eist, gelet op het voorgaande, in hoger beroep hogere straffen dan door de rechtbank opgelegd. Hiermee geeft het OM het signaal af dat iedere verdachte in Marengo medeverantwoordelijk is voor de zeer zware strafbare feiten die zijn gepleegd door een meedogenloos crimineel samenwerkingsverband.