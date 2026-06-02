Vrouw overleden aangetroffen in woning Hurdegaryp

Donderdag 21 mei werd 's avonds rond 22.15 uur in een woning aan de Gaelekamp in het Friese Hurdegaryp een overleden vrouw aangetroffen. 'De politie startte een onderzoek naar de doodsoorzaak en de omstandigheden van haar overlijden', zo meldt de politie vandaag.

Tactisch, forensisch en ook toxicologisch onderzoek verricht

Er is tactisch, forensisch en ook toxicologisch onderzoek verricht. Uit het lopende onderzoek blijkt dat er mogelijk nog iemand anders in de woning was in de periode dat de vrouw is overleden.

Eén aanhouding

'Maandag 1 juni is een 41-jarige man uit Hurdegaryp aangehouden. Mogelijk heeft hij het nagelaten om tijdig hulp te verlenen. Hij is verhoord en uit verder onderzoek zal moeten blijken wat zijn rol is geweest in de periode rondom het overlijden van het slachtoffer', aldus de politie.