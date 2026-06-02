CBb schrapt Nederlandse boete voor Volkswagen in dieselschandaal

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft vandaag in hoger beroep geoordeeld dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ten onrechte een boete van 450 duizend euro heeft opgelegd aan de in Duitsland gevestigde autofabrikant Volkswagen AG (VW).

Boete ACM opgelegd in strijd met het ne bis in idem-beginsel

De ACM heeft deze bestuurlijke boete aan VW opgelegd wegens overtreding van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc). Volgens het CBb heeft de ACM de boete opgelegd in strijd met het ne bis in idem-beginsel. Dat beginsel houdt in dat niemand opnieuw mag worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij in de Europese Unie (EU) al onherroepelijk is vrijgesproken of veroordeeld.

Boetebesluit van de ACM

De ACM vond dat VW zich in Nederland schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken. Volgens de ACM heeft Volkswagen auto’s gefabriceerd en op de Nederlandse markt gebracht die waren voorzien van verboden manipulatiesoftware. Deze software zorgde in een testsituatie voor gunstigere uitstootresultaten van stikstof. De door Volkswagen in advertenties gebruikte milieuclaims strookten niet met het gebruik van deze software.

Boete van het Duitse openbare ministerie

In de bij de rechtbank aangespannen procedure tegen het besluit van ACM betoogde VW onder meer dat de boete in strijd is met het ne bis in idem-beginsel, omdat het Duitse openbaar ministerie haar voor dezelfde en andere feiten al een boete had opgelegd van € 1 miljard. De rechtbank volgde dat betoog van VW niet. Zij oordeelde dat VW de Whc heeft overtreden en liet de opgelegde boete in stand.

Oordeel van het CBb

VW voerde in hoger beroep opnieuw aan dat de boete van ACM in strijd is met genoemd beginsel. Bij zijn beoordeling of sprake is van dezelfde feiten heeft het CBb nauwgezet gekeken naar het boetebesluit van de ACM en het besluit van het Duitse openbaar ministerie. Volgens het CBb zien de twee boetebesluiten allebei op de ontwikkeling en het gebruik van de verboden software in de dieselmotoren en het verzwijgen van die software bij het verkrijgen van de typegoedkeuringen voor die motoren. Ook gaan beide besluiten over het afgeven door VW van certificaten van overeenstemming waarmee voertuigen met deze motor in Nederland de weg op konden. En tot slot gaan de twee besluiten over het ter beschikking stellen door VW van de reclame en productinformatie voor de promotie van auto’s in Nederland. Het CBb is het met VW eens dat de feiten waarvoor de ACM haar heeft beboet dezelfde zijn als die waarvoor het Duitse openbaar ministerie haar heeft beboet. Dat is in strijd met het ne bis in idem-beginsel van artikel 50 van het Handvest van de grondrechten van de EU.

Boete geschrapt

Het CBb schrapt daarom de door de ACM aan VW opgelegde boete.