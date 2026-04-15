Vijf jaar na verkrachting verdachte aangehouden

De politie heeft woensdag een verdachte aangehouden, een 46-jarige man uit Den Haag, in verband met een verkrachting vijf jaar geleden. Een vrouw van toen 76 werd in de nacht van 11 op 12 augustus 2021 thuis in Den Haag verkracht. De verdachte kwam in beeld door nieuw onderzoek.

De vrouw werd die nacht in de zomer van 2021 wakker toen een man plots in haar slaapkamer stond. Ze werd door de man bedreigd, vervolgens werd ze verkracht. Het onderzoek leidde destijds niet tot een verdachte, ook DNA-sporen leverden geen match op.

De zaak is al die jaren onder de aandacht van de recherche gebleven. Door nieuw onderzoek kon op woensdag 15 april een verdachte worden aangehouden. Vrijdag zal hij door het Openbaar Ministerie worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.