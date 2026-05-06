OM eist celstraf tegen vader Jos Leijdekkers voor witwassen drugsgeld

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een gevangenisstraf van 7 maanden geëist tegen de vader van de gezochte drugscrimineel Jos Leijdekkers. 'De man van 71 wordt verweten te hebben geprofiteerd van de drugshandel van zijn zoon. Hij was in het bezit van een peperduur horloge, dat hij volgens het OM van Jos Leijdekkers gekregen had. Naast de vader worden ook de moeder en zus van Leijdekkers vervolgd voor witwassen. Hun strafzaak werd vandaag aangehouden', zo meldt het OM woensdag.

Doorzoekingen

In januari 2023 werden doorzoekingen gedaan in woningen en een kantoor van de ouders en zus van Leijdekkers. De doorzoekingen waren onder meer gericht op aanwijzingen naar de vindplaats van Leijdekkers. Bij de doorzoekingen werd beslag gelegd op tal van kostbare spullen en geld. Het ging onder meer om luxe horloges en andere sieraden, dure handtassen en grote contante geldbedragen in tienduizenden euro’s. De doorzoekingen hebben geleid tot zelfstandige witwasverdenkingen tegen de vader, moeder en zus van Leijdekkers.

Vader

In de woning van de vader werd onder meer een roségouden herenhorloge van het merk Patek Philippe gevonden met een waarde van 110.000 euro. Het OM gaat er op basis van het onderzoek vanuit dat de man het uurwerk gekregen heeft van zijn zoon Jos Leijdekkers, terwijl hij heel goed wist dat het horloge met misdaadgeld betaald was. Voor een tweede horloge, een roségouden dameshorloge van het merk Audemars Piguet, heeft het OM vrijspraak gevraagd omdat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor witwassen is.

Antwerpse juwelier

In opdracht van Leijdekkers schaft een juwelier uit Antwerpen grote hoeveelheden goud aan. Ook voorziet hij Jos Leijdekkers van sieraden en horloges uit het duurdere segment. In december 2019 heeft Leijdekkers via de versleutelde communicatiedienst Sky ECC contact met de juwelier over kerstcadeaus: ‘die pathek rose leer is voor pa’. Ook in een ander bericht komt het horloge naar voren: ‘Die 5980 rose op leer voor pa’. Het in beslag genomen horloge betreft een 18-karaats roségouden horloge van het merk Patek Philippe met leren band en modelnummer 5980.

Witwassen

Het witwasvermoeden in deze zaak is grotendeels gebaseerd op een context van criminele activiteiten waarvan Jos Leijdekkers wordt verdacht en in sommige gevallen al voor is veroordeeld. Dit betreft onder andere de handel in grote hoeveelheden cocaïne waar veel geld mee is verdiend. Inmiddels is Jos Leijdekkers in Nederland veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf en is een ontnemingsvordering toegewezen van ruim 96 miljoen euro. Het OM meent dat de familieleden – waaronder de vader – cadeaus hebben gekregen die betaald zijn met crimineel geld.

Onderliggende criminaliteit

Op zitting stonden de officieren stil bij de ernst van de verdenking tegen de vader, maar ook bij de context van de zaak: “Hoewel de verdachte zonder twijfel nadelige effecten zal hebben ondervonden en nog steeds zal ondervinden van het strafrechtelijk onderzoek naar zijn familielid, doet dat niets af aan het strafbare feit dat hem zelf wordt verweten. Verdachte heeft zich nimmer gedistantieerd van het geschenk dat hij heeft ontvangen. Een duur geschenk waarover hij anoniem en heimelijk communiceerde teneinde het te verkrijgen. Met het aannemen en gebruikmaken van een duur horloge dat naar alle waarschijnlijkheid is aangeschaft met geld afkomstig uit de drugshandel, profiteer je zelf van de opbrengst van strafbare feiten. Dat zegt ook iets over wat je zelf vindt van deze strafbare feiten. Ook draagt het bij aan de instandhouding van de onderliggende criminaliteit. De gepleegde misdaden lonen immers.”

Strafeis

Rekening houdend met onder meer de ernst van de feiten en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte eist het OM naast de verbeurdverklaring van het horloge een gevangenisstraf van 7 maanden tegen de man. De rechter doet over twee weken uitspraak. De strafzaken tegen de moeder en zus werden woensdag door de rechtbank aangehouden. Het OM verdenkt de vrouwen ook van het witwassen van het misdaadgeld van Jos Leijdekkers. Het gaat in hun zaken onder meer om een appartement en twee Bentleys in Dubai, diverse horloges en een groot geldbedrag.

Jos Leijdekkers

'Jos Leijdekkers wordt gezien als een van de hoofdrolspelers in de internationale cocaïnehandel. Daarnaast wordt hij verdacht van het op grote schaal witwassen van de criminele opbrengsten van zijn drugshandel. Jos Leijdekkers is op 3 mei 2022 door het Landelijk Parket op de Nationale Opsporingslijst (NOL) en de EU Most Wanted List geplaatst', aldus het OM.