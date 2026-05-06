Defensie benadrukt: Wat van jou is, blijft dat alleen als iemand het beschermt

Er is nu een nieuwe versie van de ‘Tijd voor Defensie’-campagne. Deze moet mensen ertoe zetten na te denken over hun eigen rol bij de veiligheid van Nederland.

De campagne staat in het teken van het beschermen van het steeds meer bedreigde eigen en bondgenootschappelijk grondgebied. Defensie benadrukt het belang daarvan. Dat geldt ook voor de rol van potentiële sollicitanten die zich voor deze taak moeten inzetten.

Boodschap

De boodschap van de campagne is: wat van jou is, blijft alleen van jou zolang iemand het beschermt. Defensie vraagt mensen om na te denken over waarom het nu ook voor hen tijd is om iets te doen. De campagne laat zien dat een bijdrage aan Defensie ertoe doet. De doelgroep is daadwerkelijk in staat om het verschil te maken. Zowel voor de samenleving als voor henzelf.

De campagne is vandaag gestart met een televisiecommercial. Daarnaast worden radio, bioscoop en internet ingezet. De slogan is: “Dit is jouw tijd. Kom ervoor op. Tijd voor Defensie.”