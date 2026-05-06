Aantal geboorten in 2026 bijna 3% hoger dan vorig jaar

Nieuw onderzoek van YourSurprise onthult een aanzienlijke stijging van het aantal geboorten in januari en februari 2026. Dit markeert een definitief einde aan een vijfjarige neerwaartse trend in de Nederlandse vruchtbaarheid. Met een stijging van 2,89% in het aantal nieuwkomers vergeleken met dezelfde periode in 2025 (inclusief een enorme piek van 4% in alleen al februari) is Nederland getuige van de meest substantiële groei in geboortecijfers sinds de pandemie-anomalie van 2021.

De cijfers achter de babyboom

Gegevens geanalyseerd door YourSurprise op basis van CBS-cijfers bevestigen dat 2026 een zeldzame opwaartse lijn in de geboortecijfers laat zien. Na een half decennium van dalende cijfers, hebben de eerste 59 dagen van het jaar in totaal 26.584 geboorten opgeleverd, vergeleken met 25.838 in dezelfde periode in 2025. Deze sprong van bijna 3% vertegenwoordigt de meest significante jaar-op-jaar groei in het post-pandemische tijdperk.