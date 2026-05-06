OM eist celstraf tegen ex-rechtbankmedewerker voor verkopen persoonsgegevens en afpersing

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag 6 mei voor de rechtbank in Zwolle een celstraf van 4 jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk en een beroepsverbod van 7 jaar geëist tegen een 35-jarige ex-administratief medewerker van de rechtbank Amsterdam. De vrouw uit Woerden wordt verdacht van het aan criminelen verkopen van persoonsgegevens uit de rechtbanksystemen. Dit leidde vervolgens tot explosies bij adressen in Den Haag en Waalwijk. De vrouw staat ook terecht voor het afpersen van een loodgieter uit Noord-Holland voor bijna 93.000 euro.

Naam weggeknipt

De verdachte is in beeld gekomen bij een doorzoeking van de woning van een verdachte uit een ander onderzoek in augustus 2024. De politie vindt dan in de voering van een zitbank een envelop met daarop het logo van de Rechtspraak Amsterdam. In de envelop zitten de volledige BRP-gegevens van zes personen uit één gezin. Opvallend is dat de naam van de rechtbankwerknemer die de gegevens heeft opgevraagd, is weggeknipt. De Rijksrecherche start daarop een onderzoek.

Meer bevragingen

Al snel wordt duidelijk welke medewerker van de Rechtbank Amsterdam de persoonsgegevens heeft opgezocht en uitgeprint. De Rijksrecherche houdt de verdachte aan op 10 maart 2025 en doorzoekt haar woning. In haar huis en haar auto vindt de Rijksrecherche nog meer uitdraaien van persoonsgegevens. Ook in haar telefoons vindt de Rijksrecherche bewijs voor de onrechtmatige bevragingen en de overdracht van de gegevens in ruil voor geld. Uit chatberichten blijkt dat zij dit op verzoek van haar nicht zou hebben gedaan. Ook zij is verdachte en zal later door het OM worden vervolgd.

Uitzendkracht

De 35-jarige vrouw bekent dat zij deze bevragingen in de rechtbanksystemen heeft gedaan, maar ontkent dat ze wist waar de informatie voor gebruikt zou worden. Ook noemt ze de naam van de man voor wie ze de bevragingen deed. Voor de persoonsgegevens van een gezin zou ze 750 euro ontvangen en voor een individu 500 euro. De verdachte zou de bevragingen in haar functie als administratief medewerker van 1 augustus 2022 tot en met 10 maart 2025 hebben gedaan. Zij was destijds als uitzendkracht werkzaam bij de rechtbank Amsterdam.

Aanslagen

De man die voor de bevragingen zou hebben betaald, verblijft in Marokko. Hij wordt genoemd als de opdrachtgever van meerdere aanslagen bij woningen van mensen uit zijn criminele netwerk. Volgens een analyse van de Rijksrecherche zou de vrouw in negen van die zaken bevragingen hebben gedaan. “Een ernstig voorbeeld is dat in januari 2024, drie maanden na een onrechtmatige bevraging door verdachte, is geschoten op een woning in Waalwijk. Ook dit adres is door verdachte verstrekt”, aldus de officier van justitie van het Landelijk Parket.

'Vertrouwen in de rechtspraak bovendien ernstig ondermijnd'

“Door het onrechtmatig raadplegen van de rechtbanksystemen, deze informatie te delen met alle gevolgen vandien en daar ook nog geld voor te ontvangen, heeft verdachte een ernstig misdrijf gepleegd. Met haar strafbare gedrag heeft ze het vertrouwen in de rechtspraak bovendien ernstig ondermijnd. Daartegen moet hard worden opgetreden”, stelt de officier.

Ernstige bedreiging

Tijdens het onderzoek ontdekt de politie ook dat de vrouw 270 bijschrijvingen van in totaal € 92.920,91 op haar rekening heeft ontvangen, afkomstig van een loodgietersbedrijf. Uit uitdraaien in haar woning blijkt dat ook deze man en zijn familie zijn bevraagd in de systemen. Het onderzoek maakt duidelijk dat zij de man twee jaar lang heeft afgeperst. “Met de opgedane kennis uit de rechtbanksystemen heeft ze haar bedreigingen kracht kunnen bijzetten, blijkt uit haar chatberichten. Zo dreigt ze de familie van het slachtoffer wat aan te doen”, aldus de officier. In de telefoon van het slachtoffer zijn 4934 berichten met ernstige bedreigingen gevonden.

Geen medeplichtigheid

De verdachte wordt niet vervolgd voor medeplichtigheid aan de aanslagen bij de woningen, omdat er onvoldoende bewijs is dat zij daarvan op de hoogte was. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak.