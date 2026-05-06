16e editie Gouden Windei in het teken van 'mooier dan de waarheid'

Voedselwaakhond Foodwatch maakt vandaag de genomineerden voor het Gouden Windei bekend: de publieksprijs voor het meest misleidende voedselproduct van het jaar. Calvé, Ella's Kitchen, John West, Milka, Van de Boom samen met Innocent en 1 de Beste zijn de kanshebbers.

Iedereen kan de komende weken stemmen voor het meest misleidende voedingsmiddel van 2026. Het product dat de meeste stemmen van het publiek krijgt, wint begin juni het Gouden Windei: de prijs die geen enkele voedselfabrikant wil. Met de verkiezing vraagt Foodwatch aandacht voor misleidende verpakkingen en etiketten die voedselfabrikanten structureel gebruiken om hun producten te verkopen. Dit jaar staat de verkiezing in het teken van 'mooier dan de waarheid'.

Een Gouden Windei-nominatie is vaak aanleiding voor voedselfabrikanten om hun product of verpakking aan te passen, maar het probleem van consumentenmisleiding blijft hardnekkig. Frank Lindner, campagneleider bij Foodwatch: "Ons brein maakt in minder dan één seconde een aankoopbeslissing. In die tijd beoordeel je alleen kleur, vorm en de belofte op de voorkant van een voedselverpakking. De voorkant is een reclamebord. Zolang regelgevers dat niet als zodanig behandelen wint de voedselmarketeer, keer op keer. Daarom stellen we misleiding aan de kaak."

Calvé (Unilever) is genomineerd met zijn Calvé Cheddarsaus. De saus wordt gepresenteerd als "cheddarsaus" en “op basis van cheddarkaas”, maar bevat in werkelijkheid slechts 1% cheddarkaas en bestaat vooral uit 43% raapzaadolie, water, suiker en aroma’s. Hierdoor ontstaat een misleidende kloof tussen verwachting en werkelijkheid.

'Gezondheidsgezwam' komen consumenten tegen bij de John West Protein tonijnmoot. Een natuurlijke eigenschap van tonijn (zeer hoog eiwitgehalte) wordt gepresenteerd als unieke productinnovatie. Consumenten denken hierdoor dat het proteïne-product superieur is. Maar zowel de protein-variant als normale varianten van tonijn in blik zijn altijd al ‘rijk aan eiwit’.

Ella's Kitchen presenteert haar Crispy Lentil Sticks groots op de voorkant als een linzensnack, maar het hoofdbestanddeel is maïsbloem. Linzen zijn het minst voorkomende ingrediënt in dit product. De maïs kom je niet in woord en beeld tegen voor op de verpakking. Claims als ‘high in fibres’ en ‘I’m organic’ moeten verbloemen dat dit kinderzoutje qua calorieën en vet net zo ongezond is als Wokkels en Cheetos.

Mondelez, het moederbedrijf achter Milka, ondermijnt transparantie en speelt in op automatische koopgewoonten van consumenten. De karakteristieke paarse Milka melkchocoladereep ging van 100 gram naar 90 gram terwijl tegelijkertijd de prijs per stuk en per kilo sterk steeg. De verpakking en uitstraling bleven precies gelijk. Een schoolvoorbeeld van krimpflatie waarbij je als consument 'minder voor meer' krijgt.

Van de Boom Siroop Peer is samen met Innocent Citrus Shield en 1 de Beste Ice Tea Peach als groep genomineerd. Alle drie wekken met afbeeldingen en/of woorden dat respectievelijk peer, citrus en perzik centraal staan. Maar de dranken bevatten vooral goedkoop appelsap of water (tot 75% appel, bevat slechts 0,1% perzik). Dit is een veelvoorkomend geval van ‘fruitvaagheid'.

Foodwatch ontvangt ieder jaar via hun web-app en per e-mail honderden klachten van teleurgestelde consumenten die zich bedrogen voelen in de supermarkt. Hieruit worden de kandidaten voor het Gouden Windei geselecteerd. De genomineerden, die het veel te bont maken, worden op basis van deze meldingen en nader marktonderzoek geselecteerd.

Iedereen die mee wil doen aan de verkiezing om het Gouden Windei kan stemmen via www.foodwatch.nl

