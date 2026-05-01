Meer dan de helft van de Nederlanders verbrand door de zon afgelopen zomer

Meer dan de helft (56%) van de Nederlanders zegt door de zon verbrand te zijn geweest in de afgelopen zomer. Vijftien procent denkt zelfs minimaal één keer zwaar verbrand te zijn. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Universiteit Maastricht onder 2.547 Nederlanders in opdracht van het Nationaal Huidfonds.

Voornamelijk buitenwerkers blijken kwetsbaar: 37 procent geeft aan zwaar verbrand te zijn.

Hoewel het volgens het Nationaal Huidfonds zorgwekkend is dat meer dan de helft van de mensen is verbrand afgelopen zomer, laten de cijfers een positiever beeld zien dan de zomer ervoor. In april 2025 onderzocht de universiteit hoe vaak men dacht in de zomer van 2024 verbrand te zijn geweest. Bij die meting gaf 64 procent aan minstens één keer verbrand te zijn geweest.

Bescherming tegen de zon

Nederlanders beschermden zich wisselend tegen de zon. Enerzijds geeft 42 procent aan zich vaak of altijd met zonnebrandcrème met factor 30 of hoger te hebben ingesmeerd. Anderzijds geeft 37 procent aan dat slechts soms of nooit te hebben gedaan. Bovendien smeerde 31 procent zich nooit na twee uur opnieuw in en maar vijf procent geeft aan dat altijd te hebben gedaan.

Ook andere vormen van zonbescherming worden wisselend toegepast. Meer dan de helft (56%) geeft aan de zon tussen 12:00 en 15:00 ‘s middags regelmatig te hebben geweerd. Het dragen van bedekkende kleding gebeurde minder, bijna de helft (45%) geeft zelfs aan dat nooit te hebben gedaan afgelopen zomer.

Marijne Landman, Directeur van het Nationaal Huidfonds, zegt: “Het is ontzettend belangrijk om zonverbranding serieus te nemen. Hoewel we blij zijn dat er minder mensen zeggen verbrand te zijn, zijn de cijfers nog steeds te hoog. Wij zeggen altijd dat je bij zonkracht 3 of hoger moet Weren, Kleren en Smeren: op tijd de schaduw opzoeken, beschermende kleding dragen en elke twee uur insmeren met minimaal SPF 30. Zeker op de momenten dat de zonkracht hoog is, dan moet je jezelf consequent blijven beschermen. Zo verlaag je het risico op huidkanker.”