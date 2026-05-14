F-35’s van Denemarken in Nederland

Voor het eerst zijn F-35-gevechtsvliegtuigen van Denemarken in Nederland. 'De toestellen kwamen woensdag 13 mei aan op Vliegbasis Leeuwarden voor de internationale Weapons Instructor Course (WIC)', zo meldt het ministerie van defensie.

Training

Eerder werkten Nederland en Denemarken al intensief samen met de F-16. Die samenwerking gaat verder met de F-35. Nederlandse F-35-vliegers trainden afgelopen week al met hun Scandinavische collega’s in hun luchtruim. Denemarken ondersteunde met F-35’s en gooiden vanuit een C-130-transportvliegtuig oefendoelen. Nederlandse vliegers konden daardoor hun procedures en inzet trainen.

WIC

De WIC laat zien hoe belangrijk samenwerking tussen Europese NAVO-landen is voor de verdediging van het verdragsgebied. Tijdens de opleiding leren militairen onder meer hoe verschillende wapensystemen en operationele diensten goed kunnen samenwerken. Ook worden deelnemers opgeleid tot tactisch leiders op het hoogste niveau. Door gezamenlijk te trainen en moderne systemen zoals de F-35 in te zetten, vergroten NAVO-landen hun slagkracht en gereedheid.

Uit diverse landen

Aan de WIC doen 25 luchtmachtmilitairen mee uit België, Denemarken, Nederland en Noorwegen. Het gaat niet alleen om vliegers, maar ook om officieren en onderofficieren uit andere operationele diensten. De opleiding duurt 6 maanden en wordt verzorgd door de Weapons School van het 323 Air Combat Development Centre op Vliegbasis Leeuwarden. Dit centrum is het Europese kenniscentrum voor tactische operaties.