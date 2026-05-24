Vogelgriep vastgesteld op vleeskuikenbedrijf in Marrum

In het Friese Marrum is vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Om verspreiding van het virus te voorkomen, heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur besloten om de circa 80.000 dieren op de locatie te laten ruimen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)'', zo meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).

Beperkingszone

Rond het besmette bedrijf wordt een beperkingszone ingesteld van 10 kilometer, in deze zone liggen 11 commerciële pluimveehouderijen. In de cirkel van 3 kilometer rond het besmette bedrijf ligt 1 ander commercieel pluimveebedrijf.

Vervoersverbod

In de hele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en/of consumptie-eieren mogen worden vervoerd. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Andere dieren dan vogels en hun producten mogen wel worden af- en aangevoerd naar locaties met vogels mits dat gebeurt volgens de strenge voorwaarden van het hygiëneprotocol. In de beperkingszone wordt ook een ophok- en afschermplicht ingesteld.