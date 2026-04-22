woensdag, 22. april 2026 - 15:48 Update: 22-04-2026 16:03
KMar onderzoekt oorzaak grote brand op defensieterrein Ederheide
Foto: Bon
Ede
Op de Eder heide is gistermiddag brand ontstaan. 'Op dat moment was er een oefening van Defensie gaande', zo meldt het ministerie van Defensie vandaag.
Sein brandmeester
De veiligheidsregio zette hulpdiensten in, waarop de brandweer grootschalig uitrukte om verdere uitbreiding te voorkomen. Dit lukte en het sein brandmeester werd dezelfde dag gegeven. Nabluswerkzaamheden zijn uitgevoerd.
Onderzoek
De Koninklijke Marechaussee (KMar) onderzoekt de oorzaak en toedracht van de brand. Of er een verband is met de oefening maakt onderdeel uit van dat onderzoek.
