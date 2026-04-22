KMar onderzoekt oorzaak grote brand op defensieterrein Ederheide

Op de Eder heide is gistermiddag brand ontstaan. 'Op dat moment was er een oefening van Defensie gaande', zo meldt het ministerie van Defensie vandaag.

Sein brandmeester

De veiligheidsregio zette hulpdiensten in, waarop de brandweer grootschalig uitrukte om verdere uitbreiding te voorkomen. Dit lukte en het sein brandmeester werd dezelfde dag gegeven. Nabluswerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Onderzoek

De Koninklijke Marechaussee (KMar) onderzoekt de oorzaak en toedracht van de brand. Of er een verband is met de oefening maakt onderdeel uit van dat onderzoek.