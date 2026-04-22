Ongeregeldheden bij gemeentehuis Loosdrecht tegen komst tijdelijke opvang asielzoekers, 8 aanhoudingen

Burgemeester Mark Verheijen heeft maandagavond 21 april een noodbevel uitgevaardigd in verband met ernstige ordeverstoringen voor het gemeentehuis naar aanleiding van de voorgenomen tijdelijke noodopvang door het COA in Loosdrecht. Dit meldt de gemeente Wijdemeren.

Grimmig

Dinsdagavond werd de sfeer rond 21.00 uur grimmig. Met de intentie om het gemeentehuis te beschadigen en de hulpverlening te raken werden er stenen gegooid en is zwaar vuurwerk afgestoken. Op last van de burgemeester heeft de Mobiele Eenheid (ME) het gebied rond het gemeentehuis ontruimd en een noodbevel uitgevaardigd.

Acht aanhoudingen verricht

Bij de ongeregeldheden heeft de politie acht aanhoudingen verricht. 'Een verdachte moet via supersnelrecht voor de rechter komen. Bij de ongeregeldheden moest de Mobiele Eenheid (ME) worden ingezet en deze heeft enkele charges uitgevoerd om de orde te herstellen. Vier personen zijn aangehouden voor het niet voldoen aan bevel en vordering. Zij zijn met een boete naar huis gestuurd', aldus de politie.

Beledigingen, openlijke geweldplegingen en bedreigingen

Een 40-jarige man uit Loosdrecht is aangehouden voor belediging. Hij is na verhoor naar huis gestuurd met boete van uur van 400 euro. Een 49-jarige man uit Loosdrecht is aangehouden voor belediging en het uiten van bedreigingen. Hij zit nog vast voor onderzoek. Een 23-jarige man uit Loosdrecht is aangehouden voor openlijke geweldpleging. Hij gooide een rookpot naar het gemeentehuis. Hij zit nog vast voor onderzoek.

Voor de rechter

Een 30-jarige man uit Hilversum is aangehouden openlijke geweldpleging. Hij gooide vuurwerk naar burgers, politie en het gemeentehuis. Op zijn zaak wordt supersnelrecht toegepast. Dat betekent dat de man nog deze week voor de rechter verschijnt.