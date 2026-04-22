Zwaargewonde voetganger door aanrijding met bus

Op het kruispunt van de Elandsgracht met de Marnixstraat is woensdag rond het middaguur een man onder een bus terecht gekomen. De toedracht van het ongeval is niet bekend.

De hulpdiensten werden massaal opgeroepen om hulp te verlenen. Het slachtoffer is door de brandweer onder de bus vandaan gehaald. De man is met ernstig letsel naar een ziekenhuis gebracht.

De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval.