Drie verdachten aangehouden voor inbraak bij tennisvereniging

In de nacht van woensdag 8 op donderdag 9 april 2026 werden door de politie twee mannen en een vrouw aangehouden op verdenking van inbraak bij een sportvereniging in Zundert.

Surveillerende agenten controleerden rond 02.30 uur, in de Katerstraat in Zundert, een personenauto met twee mensen erin. De auto lag vol met fusten en kratten bier. Omdat er rond dat tijdstip geen winkels in de buurt meer open zijn waar je die fusten zou kunnen kopen, keken de agenten verder en vonden ze bij de bijrijder een tas met inbrekerswerktuig. De twee menen in de auto werden aangehouden. Het ging om een man van 33 uit Roosendaal en een vrouw van 35 uit Zundert.

In beslag genomen

Even later kwam een derde verdachte, een man van 39 uit Zundert, aangelopen. De agenten hielden ook hem aan. De drie verdachten zijn overgebracht naar een politiecellencomplex. De gestolen goederen, inbrekersgereedschap en de auto zijn door de politie in beslag genomen.

Sportpark in Zundert

Daarna gingen de agenten nog op zoek naar de plek waar de fusten en kratten bier waren weggenomen. Ze vermoedden al dat het ging om een inbraak in een sportkantine, dus de agenten gingen onderzoek doen op het sportpark aan de Wildertsedijk. Bij de tennisvereniging troffen ze doel. De buitendeuren waren open en er waren wat vernielingen aangericht. Een sleutelhouder kon op dat moment niet worden bereikt, dus de vereniging zal vandaag in kennis gesteld worden.

De drie verdachten zitten nog vast en worden donderdag gehoord.