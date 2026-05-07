Ali B. in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar celstraf voor verkrachtingen

Ali B krijgt in hoger beroep een celstraf van drie jaar voor de verkrachtingen van Naomi en Ellen. 'Dat heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag beslist', zo meldt het gerechtshof vandaag.

Vrijspraak aanrandingen

'Het hof spreekt hem vrij van de aanrandingen van Naomi en Jill. De rechtbank legde eerder twee jaar gevangenisstraf op voor een verkrachting en poging tot verkrachting, het Openbaar Ministerie (OM) eiste in hoger beroep tweeënhalf jaar cel', aldus het hof.

Schrijverskamp

Tijdens een schrijverskamp in 2018 is Naomi samen met Ronnie Flex in een slaapkamer van een villa. Terwijl ze intiem is met hem, verkracht Ali B door haar ongevraagd met zijn vingers te penetreren. Het hof vindt deze verkrachting bewezen. De verklaring van Naomi wordt ondersteund door twee getuigenverklaringen, die van Ronnie en een vrouw. Ronnie zegt dat hij heeft gemerkt dat er in de slaapkamer een ‘akkefietje’ was tussen Naomi en Ali B en later heeft Naomi hem ook nog verteld over het incident. De vrouw treft Naomi huilend aan in een bushokje. Ze zegt tegen deze vrouw dat Ali B haar heeft verkracht.

Ali B zou Naomi eerder op een andere plek in de villa al hebben betast. Omdat hier verder geen steunbewijs voor is spreekt het hof Ali B daarvan vrij.

Verkrachting in Marokko

Ellen is in 2014 in Marokko om een liedje op te nemen voor het tv-programma ‘Ali B en de Muziekkaravaan’. Op de eerste avond wil Ali B nog iets met Ellen bespreken. Hij komt haar slaapkamer binnen, duwt haar op bed en dringt met zijn penis bij haar binnen. Het hof vindt ook deze verkrachting bewezen. De verklaringen van de toenmalige partner en manager van Ellen ondersteunen haar verhaal. Hij heeft gezegd dat zij een ‘zombie’ was toen het programma afgelopen was en dat zij tegen hem vertelde dat Ali B haar heeft ‘besprongen’. Anders dan de rechtbank vindt het hof dat hier sprake is van een voltooide verkrachting en niet een poging daartoe. Ellen zei dat Ali B ‘een beetje bij haar naar binnendrong’, dit kan juridisch worden beschouwd als een voltooide verkrachting.

Aanranding in auto

Jill verklaarde dat Ali B haar aanrandde toen zij samen in een auto zaten. Het hof vindt deze verklaring betrouwbaar, maar ziet net als de rechtbank onvoldoende steun in andere bewijsmiddelen voor een veroordeling. Ook het OM vroeg om vrijspraak.

Straf

Het hof vindt dat Ali B de lichamelijke en seksuele grenzen van de vrouwen ernstig schond. Hij handelde uitsluitend vanuit zijn eigen seksuele behoeften en toonde tijdens de strafprocedure op geen enkel moment inzicht in het kwalijke van zijn handelen. Het hof krijgt de indruk dat hij achteloos misbruik maakte van zijn status als bekende rapper en artiest om seksuele handelingen bij vrouwen af te dwingen. Daarbij overrompelde hij ze ‘gewoon’. De zaken van Ellen en Naomi zijn daar voorbeelden van, maar het blijkt ook uit de verklaringen van andere vrouwen in het dossier.

Impact media-aandacht

Bij het bepalen van de hoogte van de straf keek het hof ook naar de impact van de media-aandacht. Het hof begrijpt dat Ali B dit als zeer zwaar heeft ervaren en dat het negatieve impact had op zijn privéleven en carrière. Tegelijkertijd had hij bij het plegen van zedendelicten als bekende Nederlander kunnen verwachten dat dit tot verontwaardiging in de samenleving zou leiden en de nodige media-aandacht zou opleveren. Bovendien heeft hij bij de behandeling van de zaak bij de rechtbank zelf de publiciteit gezocht. Het hof ziet daarom geen aanleiding om de straf te verlagen.

'Gekeken naar straffen in soortgelijke zaken'

Het hof keek naar de straffen die rechters in soortgelijke zaken opleggen en vindt, gelet op alle omstandigheden, een gevangenisstraf voor de duur van drie jaar passend.