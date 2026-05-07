Grote brand datacentrum Rondebeltweg Almere

Bij een datacentrum aan de Rondebeltweg in Almere is donderdag rond 08.30 uur een grote brand uitgebroken. 'Bij de brand komt behoorlijk veel rook vrij. De brandweer heeft uit voorzorg groot opgeschaald. Heeft u last van de rook, sluit dan ramen en deuren, zet mechanische ventilatie uit en blijf uit de rook!', zo meldt de Veiligheidregio Flevoland vandaag.

Grote opschaling

De brandweer heeft uit voorzorg groot opgeschaald. Houd daarom wegen in de omgeving vrij en geef hulpdiensten de ruimte!

Update 07 mei 2026 20:20 Afschaling naar GRIP 1

De hulpdiensten hebben afgeschaald naar GRIP 1. De brandweer is nog aanwezig om te blussen. Het NL-alert is inmiddels ingetrokken. Als u geen last meer heeft van de rook of de stank, dan kunt u de ramen en deuren weer openen en de mechanische ventilatie weer inschakelen.

Update 07 mei 2026 19:51 NL-alert ingetrokken

Het NL-alert is ingetrokken. Als u geen last meer heeft van de rook of de stank, dan kunt u de ramen en deuren weer openen en de mechanische ventilatie weer inschakelen.

Update 07 mei 2026 18:08 Deel constructie pand wordt verwijderd

De rookontwikkeling door de brand in het datacenter is afgenomen. De brandweer is nog wel bezig met het blussen van de brand. Om beter bij de brand te kunnen komen, treft de brandweer voorbereidingen om een deel van de constructie van het pand weg te halen. Hierdoor komt er meer zuurstof bij de brand en dus kan er tijdelijk meer rook vrijkomen. Nog steeds blijft daarom het advies van kracht: blijf uit de rook, houd ramen en deuren gesloten en zet mechanische ventilatie uit. Er worden metingen verricht; tot nu zijn er geen schadelijke waardes vastgesteld in de stoffen.

Update 07 mei 2026 14:36 Specialistische brandweerteams ingezet

Er is groot opgeschaald door de brandweer en de veiligheidsregio. Door de complexiteit van de brand zet de brandweer specialistische teams in. Deze teams komen ook uit andere uit regio's in het land.

Op dit moment bestrijden we de brand met de volgende eenheden:

5 tankautopspuiten (blusvoertuigen)

3 autoladders (ladderwagens)

grootwatertransport

1 crashtender van Lelystad Airport

3 crashtenders van Luchthaven Schiphol

Tevens is er een blusrobot uit Amsterdam-Amstelland aanwezig. deze laatste staat nog even stand-by.

Update 07 mei 2026 14.40

De brandweer laat weten dat de meetploegen geen gevaarlijke waardes meten, maar adviseert zo veel mogelijk uit de rook te blijven.

Update 07 mei 2026 12:40 meetploegen brandweer

In de directe omgeving van de incidentlocatie (woonwijk) zijn meetploegen van de brandweer actief. Zij meten de onder andere welke stoffen vrijkomen bij de brand.

Update 07 mei 2026 12:35 Opschaling naar Grip 2

De hulpdiensten hebben verder opgeschaald naar Grip 2. Bij Grip 2 kijken hulpdiensten niet alleen naar de locatie van het incident maar houden ook de effecten op de directe omgeving in de gaten.

Update 07 mei 2026 10:11 brandoverslag voorkomen

De brand woedt in een compartiment aan de achterzijde van het datacentrum. De brandweer is bezig deze brand te bestrijden. De inzet is er tevens op gericht overslag naar andere delen van het pand te voorkomen. Hier staat ook een dieseltank, deze wordt uit voorzorg gekoeld met behulp van een crashtender van Lelystad Airport.

Crashtender

Een crashtender is een speciaal uitgerust brandweervoertuig dat voornamelijk op luchthavens wordt ingezet voor het blussen van vliegtuigbranden. Een crashtender beschikt over een enorme bluscapaciteit welke hier goed van pas komt bij het koelen van de dieseltank.

Update 07 mei 2026 09:55 Blijf uit de rook!

Bij de brand komt veel rookvrij die over een woonwijk trekt. De hulpdiensten hebben hiervoor een waarschuwing met een handelingsperspectief via NL-Alert verstuurd: 'Heeft u last van de rook, sluit dan ramen en deuren, zet mechanische ventilatie uit en blijf uit de rook!'

Update 07 mei 2026 09:44 Opschaling naar Grip 1

Bij de grote brand in een datacentrum in Almere hebben de hulpdiensten opgeschaald naar Grip 1.

Grip 1 is het eerste opschalingsniveau in de opschalingsstructuur bij incidenten (in Nederland) waarbij samenwerking tussen meerdere hulpdiensten (o.a. de veiligheidsregio, brandweer, politie, ambulance en gemeente) op de locatie zelf vereist is. Hierbij wordt een Commando Plaats Incident (CoPI) ingericht, dat de bestrijding van het incident ter plaatse direct aanstuurt.

Datacenter

Het gaat om een datacenter van NorthC Datacenters BV Almere met een totale oppervlakte van 26.000 m2 en een geïnstalleerd elektrisch vermogen van 11 MW

Het data center is bebouwd volgens de Tier 3 norm. Gebouwd volgens de Tier 3-norm, vaak aangeduid als Tier III door het Uptime Institute, betekent dat een datacenter is ontworpen en gebouwd met de hoogste eisen op het gebied van betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid, zo valt te lezen op de website van northcdatacenters.com.