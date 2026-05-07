EVA-team spoort 41 veroordeelden op met totaaltegoed van 38 jaar celstraf

In de afgelopen twee maanden heeft het EVA-Team (Executie Vonnissen Afgestraften) van de Politie Eenheid Den Haag 41 personen aangehouden die in totaal nog 38 jaar celstraf moeten uitzitten. Het EVA-team spoort veroordeelden op die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken.

De personen waren veroordeeld voor uiteenlopende delicten zoals zedendelicten, fraude, geweldsdelicten, overtreding van de Opiumwet en verkeersdelicten. Ze konden in eerste instantie niet worden opgespoord. Hierop werd het EVA-Team gevraagd ze op te sporen en aan te houden.

Aanhouding op kantoor

Eén van de veroordeelden, een 46-jarige vrouw, was veroordeeld tot 2191 dagen gevangenisstraf voor witwassen. Na onderzoek van het EVA-team kon de vrouw op kantoor in Den Haag worden aangehouden.

Twee aanhoudingen op verzoek van de Poolse autoriteiten

Een 52-jarige man stond gesignaleerd in verband met mishandeling en bedreiging. Hiervoor moet hij nog 2373 dagen gevangenisstraf uitzitten. Het EVA-team kon de man aanhouden in Den Haag. De man wordt overgeleverd aan de Poolse autoriteiten.

Een andere veroordeelde, een 40-jarige man, is in Zoetermeer aangehouden moet nog 1460 dagen gevangenisstraf uitzitten voor verkeerszaken. Ook hij wordt overgeleverd aan de Poolse autoriteiten.