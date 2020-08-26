Medicijnpictogrammen lastig te interpreteren voor mensen met een verstandelijke beperking

Veel mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking hebben moeite met het goed interpreteren van pictogrammen over medicijngebruik zonder begeleidende tekst. Daarom kunnen deze pictogrammen niet zelfstandig worden gebruikt, maar wel als ondersteuning bij andere informatie over medicijnen. Daarbij is wel uitleg van een zorgverlener of naaste nodig. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder mensen met een verstandelijke beperking uit het Nivel Panel Samen Leven.

Medicijnpictogrammen niet altijd goed begrepen

Iets meer dan de helft van de deelnemers aan het onderzoek interpreteerde twee ‘makkelijkere’ pictogrammen goed (55 en 60%). De twee ‘moeilijkere’ pictogrammen werden minder vaak begrepen (21 en 27%). Slechts 7% van de deelnemers interpreteerde alle vier de pictogrammen correct. Eén op de vijf deelnemers begreep geen enkel pictogram goed. Daarom is het belangrijk om pictogrammen altijd te ondersteunen met duidelijke begeleidende tekst of uitleg.

Onderwerp van pictogram was vaak wel duidelijk

De deelnemers aan het onderzoek hadden vaak een goed idee van het onderwerp waarop het medicijnpictogram betrekking had. Zo noemden de meeste panelleden bij het pictogram met de betekenis ‘Innemen met water’ de woorden ‘water’ of ‘drinken’ in hun antwoord. Sommigen dachten echter dat het medicijn opgelost moest worden in water of zagen het pictogram als een instructie om in het algemeen genoeg water te drinken. Bij de moeilijkere pictogrammen herkenden panelleden het onderwerp minder vaak. Daarnaast legden zij bij deze pictogrammen vaker een onjuiste relatie tussen het onderwerp en het medicijngebruik.