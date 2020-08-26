OM eist 120 uur werkstraf voor blokkeren A12

Het Openbaar Ministerie (OM) eist 120 uur werkstraf tegen zes mannen verdacht van het blokkeren van de Ring A12 bij Utrecht op 25 april 2026. Het betreft een 46-jarige man uit Ouderkerk aan de Amstel, een 60-jarige man uit Tilburg, een 68-jarige man uit Almelo, een 79-jarige man uit IJsselstein en twee mannen van 40 en 45 jaar uit Utrecht. De blokkade was een protestactie van klimaatgroep Extinction Rebellion.

Op 25 april 2026 stopten rond 12.00 uur ‘s middags in totaal zes auto’s op twee verschillende plekken op de Ring A12 bij Utrecht. De zes demonstranten die de auto’s bestuurden werden direct aangehouden. Nadat de weg werd geblokkeerd, betrad een grote groep demonstranten van Extinction Rebellion de snelweg. Dit leidde tot een lange file waardoor ook ambulances die met spoed onderweg waren, gehinderd werden. Pas rond 15.30 uur kon de weg weer worden opengesteld voor het verkeer.

Omdat het blokkeren van een snelweg levensgevaarlijke situaties kan opleveren liet de Utrechtse driehoek eerder al op 16 april weten dat de aangekondigde demonstratielocatie werd verboden. Een blokkade was zeer onverantwoord omdat het zou leiden tot een extreem verkeersinfarct waarbij de toegankelijkheid van hulpdiensten onder druk zou komen te staan. Er werd ook een alternatieve locatie aangewezen. Aan dit verbod is geen gehoor gegeven.

Impact

“Het versperren van een snelweg heeft impact op velen en kan veel gevaar veroorzaken”, stelt de officier van justitie vandaag in de rechtbank. ”Demonstreren is een groot recht, maar niet onbeperkt. Op deze manier mag het echt niet”. Bij het bepalen van de strafeis weegt het OM mee dat het opzettelijk in gevaar brengen van de verkeersveiligheid een ernstig strafbaar feit betreft. Alles meewegend eist het OM een werkstraf van 120 uur en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf tegen de zes verdachten. Ook eist het OM ontzegging van de rijbevoegdheid van twee maanden en moeten de verdachten de schade vergoeden. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.