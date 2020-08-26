KNMI waarschuwt met Code Geel voor onweers- en hagelbuien

Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag is er kans op onweersbuien. Dit meldt het KNMI vandaag en heeft hiervoor Code Geel afgegeven.

Temperatuur loopt om tot maximaal 30 graden

'Donderdag en vrijdag neemt de kans op stevige onweersbuien toe, met mogelijk wateroverlast, grote hagelstenen en zware windstoten. Voorafgaand aan de buien loopt de temperatuur donderdag op naar 27 tot 29 graden en lokaal 30 graden langs de oostgrens met Duitsland', zo meldt Weeronline vandaag.

Aanvoer warme lucht

'Door een zuidelijke stroming wordt de komende dagen warmere lucht aangevoerd. Woensdag verloopt nog grotendeels droog. Donderdag wordt de warmste dag van de week en is het op grote schaal zomers warm. Overdag kan donderdag al een enkele onweersbui ontstaan. De nadruk ligt vooral op donderdagavond, de nacht naar vrijdag en vrijdag overdag', aldus Weeronline.

Kans op zware windstoten en grote hagel

De exacte koers en trekrichting van de onweersbuien zijn nog onzeker. Wel kunnen stevige buien ontstaan met kans op wateroverlast, grote hagelstenen en zware windstoten. Als donderdagavond nog voldoende energie aanwezig is en een buienlijn ontstaat, is vooral de wind een aandachtspunt.

Ook vrijdag verloopt naar verwachting onstabiel. De timing van eventuele onweersbuien lijkt vrijdag gunstiger voor het ontstaan van goed georganiseerde onweersbuien. Vooral vrijdagmiddag moet rekening worden gehouden met onstuimig weer.

Vanaf weekend koeler en wisselvallig

Na de onweersbuien verdwijnt de zomerse warmte. Vanaf het weekend draait de wind naar het zuidwesten en wordt koelere oceaanlucht aangevoerd. De temperatuur daalt naar van 20 tot 24 graden. De wisselvalligheid houdt aan. Vanaf de Atlantische Oceaan worden vrijwel dagelijks buien of neerslaggebieden aangevoerd. Later in de week neemt de wisselvalligheid af en schijnt vaker de zon.