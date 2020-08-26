Brand in afvalhout in Gasselternijveenschemond

Aan de Ir. W.I.C. van Veelenweg in Gasselternijveenschemond werd dinsdagavond rond 18.40 uur brand gemeld. De locatie bleek niet te kloppen omdat de brand op landbouwgrond aan de Tweederdeweg was

.Hier bleek door onbekende oorzaak brand te zijn ontstaan in een hoop afvalhout. Er werden meerdere brandweerkorpsen aangestuurd, maar uiteindelijk wist de brandweer van Gasselternijveen de brand te blussen. Hierbij werd gebruik gemaakt van de watertankwagen van Gieten.